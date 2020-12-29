За вымогательство взятки задержан брат депутата Сагындыка Келдибаева

В Оше за вымогательство взятки задержан сотрудник Юго-Западной таможни. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что задержанный — родной брат депутата парламента Сагындыка Келдибаева.

«Установлено, что 48-летний таможенник вымогал деньги у частного предпринимателя за разрешение транзита автотранспорта с грузом через территорию Кыргызстана. Он был пойман с поличным 29 декабря при получении $1 тысячи», — сообщили в госкомитете.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.