Больше 7 тысяч нарушений ПДД в Бишкеке за неделю совершили водители авто

В Бишкеке за минувшую неделю автовладельцы совершили 7 тысяч 593 нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

На первом месте остается несоблюдение водителями дорожной разметки и правил парковки — 5 тысяч 767 фактов нарушений.

«679 водителей ездили, не пристегнувшись ремнем безопасности. 226 нарушили порядок регистрации авто. 129 управляли автотранспортом без водительского удостоверения, 86 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Семнадцать были остановлены за тонированные лобовые и боковые стекла», — говорится в сообщении.

В столичной милиции отмечают, что на штрафную стоянку по итогам недели было отправлено 412 автомобилей.