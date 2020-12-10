В Волгограде узбекистанец притворялся гражданином Кыргызстана

В Волгограде приговорили 30-летнего гражданина Узбекистана Шавката Шарипова к штрафу в 10 тысяч рублей за то, что он использовал поддельный паспорт и выдавал себя за гражданина Кыргызстана. Об этом сообщило сетевое издание «В1.ру».

В 2018 году мужчина был привлечен к административной ответственности за нарушение срока пребывания на территории России. Тогда суд назначил ему штраф 2 тысячи рублей и предписал самостоятельно покинуть территорию страны. Но он этого не сделал. Узбекистанец приобрел поддельный паспорт гражданина КР, который купил на «всякий случай» еще шесть лет назад.