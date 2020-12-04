16:56
USD 84.80
EUR 102.77
RUB 1.13
Происшествия

В Кыргызстане выявили точки продаж с незаконной алкогольной продукцией

В двух областях страны изъяли более 9 тысяч бутылок алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе Налоговой службы.

По ее данным, в мелкооптовых магазинах, расположенных в Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях, установили факты хранения и реализации алкогольной продукции с нарушением правил применения акцизных марок.

В Бишкеке выявили факт хранения крупной партии импортной алкогольной продукции с отсутствующими контрэтикетками и стикерами. На три субъекта предпринимательства наложили штраф в 84 тысячи сомов.

Кроме того, в Аламединском районе на одном из заводов по производству алкогольной продукции выявили недостачу акцизных марок на коньячную продукцию в количестве 2 тысячи 915 штук.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175600/
просмотров: 291
Версия для печати
Материалы по теме
Разборки с системой «Сводный пост» продолжаются. Пограничники ответили налоговой
ГНС напоминает: для получения электронной подписи осталось чуть больше месяца
У главы Государственной налоговой службы Кыргызстана выявили коронавирус
В магазинах Бишкека изъяли более тысячи бутылок алкоголя
ГНС лоббировала интересы фирмы-монополиста, занимающейся производством алкоголя
В ГНС ответили на заявление Финпола об участии налоговиков в коррупции
Налоговая служба Кыргызстана работает в штатном режиме
Открыто и честно провести конкурс на закупку акцизных марок призвал глава ГНС
Разочарован в милиции. Бишкекчанин обвинил сотрудников УПСМ в некомпетентности
В Кыргызстан незаконно пытались завезти 111 голов крупного рогатого скота
Популярные новости
Избиение шестилетнего Рамазана. Мать отказалась от&nbsp;родного ребенка Избиение шестилетнего Рамазана. Мать отказалась от родного ребенка
Тело погибшего в&nbsp;Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на&nbsp;родину Тело погибшего в Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на родину
Массовая драка произошла возле ЦУМа. Задержали 15&nbsp;человек Массовая драка произошла возле ЦУМа. Задержали 15 человек
В&nbsp;Узгенском районе повесилась восьмилетняя девочка В Узгенском районе повесилась восьмилетняя девочка
Бизнес
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк открыл новый филиал в&nbsp;центре Бишкека Кыргызский инвестиционно-кредитный банк открыл новый филиал в центре Бишкека
MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и&nbsp;топовые игры нон-стоп MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые игры нон-стоп
Пять лет топливо &laquo;Евро-5&raquo; в&nbsp;Кыргызстане реализует сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Пять лет топливо «Евро-5» в Кыргызстане реализует сеть АЗС «Газпромнефть»
Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с начала года!
4 декабря, пятница
16:53
Закладывать средства в горбюджет на ремонт зданий РУВД предложили в БГК Закладывать средства в горбюджет на ремонт зданий РУВД...
16:48
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк открыл новый филиал в центре Бишкека
16:40
Тротуар возле мэрии Бишкека превратили в проезжую часть и парковку
16:33
В городе Ош чиновники присвоили больше 70 миллионов сомов
16:30
В парламенте предлагают разработать программу поддержки одиноких пенсионеров