В Нарынской области задержали специалиста ГУ «Унаа» по факту подкупа

В Нарынской области задержали специалиста регионального отдела госучреждения «Унаа» за подкуп. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.
Задержанный вместе с отдельными работниками госучреждения систематически получал денежные средства за успешную сдачу экзаменов для получения водительских удостоверений.
Иногда сумма незаконных поборов за один рабочий день варьировалась в пределах 60-70 тысяч сомов.
Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 237 «Коммерческий подкуп» УК КР. Подозреваемого водворили в ИВС.