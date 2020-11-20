ГКНБ задержаны 6 милиционеров, запытавшие человека до смерти

В Оше ГКНБ задержаны шестеро сотрудников Службы криминальной милиции. Они, по версии следствия, запытали человека до смерти. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ведомства.
«Следственными органами ГКНБ расследуется уголовное дело по факту смерти в административном здании УВД Ошской области 26-летнего гражданина К.у.М. По подозрению в совершении преступления 19 ноября были задержаны сотрудники СКМ УВД Ошской области А.С.,
Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ по Ошу и Ошской области. Расследование уголовного дела продолжается.