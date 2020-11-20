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Происшествия

ГКНБ задержаны 6 милиционеров, запытавшие человека до смерти

В Оше ГКНБ задержаны шестеро сотрудников Службы криминальной милиции. Они, по версии следствия, запытали человека до смерти. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ведомства.

«Следственными органами ГКНБ расследуется уголовное дело по факту смерти в административном здании УВД Ошской области 26-летнего гражданина К.у.М. По подозрению в совершении преступления 19 ноября были задержаны сотрудники СКМ УВД Ошской области А.С., 1988 года рождения, Э.У., 1981 г.р., С.Д., 1989 г.р., А.Ш., 1988 г.р., О.А., 1988 г.р., и Ш.С., 1986 г.р», — говорится в сообщении.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ по Ошу и Ошской области. Расследование уголовного дела продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173839/
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