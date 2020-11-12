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В Бишкеке задержан судья Межрайонного суда

В Бишкеке задержан судья Межрайонного суда. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что судья подозревается в коррупции. Задержание производил Финпол.

В пресс-службе ГСБЭП эту информацию подтвердили. По данным ведомства, пресечена коррупционная схема, в которую вовлечены руководящие лица судебной системы и ГРС.

«В 2016 году отдельные лица создали устойчивую связь с должностными лицами аппарата президента, руководством ГРС, а также с отдельными судьями и работниками судебной системы, действуя в интересах ОсОО «Г.Э.», подделав судебные дела и решения, незаконно сняли арест с имущества, принадлежащего аффилированным лицам Максима Бакиева. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция» УК КР. Задержан заведующий сектором по гражданским делам Бишкекского горсуда Ч.С. Также по подозрению в коррупции задержан судья Межрайонного суда столицы Ж.Н.», — заявили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172714/
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