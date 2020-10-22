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Происшествия

В Бишкеке сбили мотоциклиста. Пострадавший жалуется на бездействие органов

В Бишкеке сбили мотоциклиста. Пострадавший пожаловался редакции 24.kg на бездействие правоохранительных органов.

По словам пострадавшего Олега Баранова, ДТП произошло 19 октября примерно в 8.30.

«Я ехал утром по Молодой Гвардии в сторону Маевки. На базаре «Баят» проезжал на зеленый прямо, машина со второй полосы, поворачивая налево, сбила меня. Позже водитель авто отвез меня в больницу, оплатил снимок трещины позвоночника за 3 тысячи 700 сомов и исчез», — рассказывает он.

Пострадавший пояснил, что виновник происшествия предложил ему урегулировать вопрос мирным путем. «Он предложил 80 тысяч сомов на возмещение ущерба. Но этого недостаточно. Мне на лечение только столько уйдет. А еще нужно восстановить разбившийся телефон, скутер», — говорит он.

Олег Баранов сетует, что ему не дали возможности даже написать заявление на водителя. «Следователь сказал, что мы будем писать заявление только после выписки из больницы. Это как? Дело стоит без движения. Я сам оплачиваю лечение», — рассказал он.

В ГУВД столицы 24.kg сообщили, что предоставят информацию позже, после выяснения всех обстоятельств.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170340/
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