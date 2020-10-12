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Происшествия

В продуктовом магазине Таласа парень убил своего одноклассника

В продуктовом магазине Таласа парень убил своего одноклассника. Об этом 24.kg сообщили в УВД Таласской области.
 
По его данным, примерно в 5.00 в городе 23-летний парень умер от ножевых ранений. По подозрению в убийстве задержан одноклассник убитого и водворен в ИВС. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
 
По предварительной информации, ребята после торжества направились в продуктовый магазин, где и произошла трагедия.
Происходящее запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в магазине. На кадрах видно, как после недолгого конфликта один вонзает другому нож в область живота. Позже к ним подходит несколько других парней и уводят пострадавшего.
 
Как отметили в милиции, раненый парень скончался по пути в больницу.
 
 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/168944/
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