В продуктовом магазине Таласа парень убил своего одноклассника. Об этом 24.kg сообщили в УВД Таласской области.

По его данным, примерно в 5.00 в городе 23-летний парень умер от ножевых ранений. По подозрению в убийстве задержан одноклассник убитого и водворен в ИВС. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

По предварительной информации, ребята после торжества направились в продуктовый магазин, где и произошла трагедия.

Происходящее запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в магазине. На кадрах видно, как после недолгого конфликта один вонзает другому нож в область живота. Позже к ним подходит несколько других парней и уводят пострадавшего.

Как отметили в милиции, раненый парень скончался по пути в больницу.