В Бишкеке парень в футболке с логотипом партии «Кыргызстан» украл велосипед

В Бишкеке парень в футболке с логотипом партии «Кыргызстан» украл из подъезда велосипед. Об этом 24.kg сообщил потерпевший.

По его словам, кража произошла 21 сентября. Факт зафиксировала камера видеонаблюдения.

«Парень был одет в футболку и кепку с символикой партии «Кыргызстан». Он разносил по квартирам буклеты политорганизации, а затем украл велосипед», — рассказал потерпевший.

В УВД Ленинского района редакции подтвердили факт кражи.

«С заявлением обратился житель столицы С.К. Он просил принять меры в отношении неизвестных, которые 21 сентября примерно в 7.00 из подъезда одного из многоэтажных домов по проспекту Чингиза Айтматова украли велосипед марки «КАОСС 7 прокорекс» стоимостью 12 тысяч сомов. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Кража» УК КР», — проинформировали в УВД.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия в рамках досудебного производства.