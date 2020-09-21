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Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В Ошской области подрались кандидаты и сторонники

В Ошской области в результате массовой драки госпитализировали 12 человек. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Уточяется, что 20 сентября в милицию поступило сообщение о драке в Араванском районе. Выяснилось, что в одном из сел подрались около 100 человек.

«Драка произошла во время агитации одного из кандидатов в депутаты. В настоящий момент 11 человек госпитализировали, один получил различные травмы, но лечится амбулаторно. Кроме того, причинен материальный ущерб владельцам пяти автомобилей. Факт зарегистрировали в ЕРПП, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили редакции.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что в драке участвовал действующий депутат парламента Ильхом Маннанов. Он является кандидатом от партии «Мекеним Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/165755/
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