В Бишкеке за вымогательство взятки задержан сотрудник ГКНБ

В Бишкеке за вымогательство взятки задержан сотрудник Госкомитета национальной безопасности по Октябрьскому району столицы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что женщина-бизнесмен обратилась с заявлением в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями. Она заявила, что сотрудник Финпола вымогает у нее $3 тысячи. Гражданка рассказала, что мужчина якобы даже показывал удостоверение сотрудника ГСБЭП.

По факту начали досудебное производство. В ходе расследования выяснилось, что взятку вымогал сотрудник не ГСБЭП, а ГКНБ. Тогда Финпол обратился в службу собственной безопасности госкомитета. И накануне два ведомства провели спецоперацию по задержанию чекиста. При себе у него обнаружили 70 тысяч сомов.

Остальные подробности уточняются. Ни ГСБЭП, ни ГКНБ официально задержание пока не комментируют.