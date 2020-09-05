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В Бишкеке за вымогательство взятки задержан сотрудник ГКНБ

В Бишкеке за вымогательство взятки задержан сотрудник Госкомитета национальной безопасности по Октябрьскому району столицы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что женщина-бизнесмен обратилась с заявлением в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями. Она заявила, что сотрудник Финпола вымогает у нее $3 тысячи. Гражданка рассказала, что мужчина якобы даже показывал удостоверение сотрудника ГСБЭП.

По факту начали досудебное производство. В ходе расследования выяснилось, что взятку вымогал сотрудник не ГСБЭП, а ГКНБ. Тогда Финпол обратился в службу собственной безопасности госкомитета. И накануне два ведомства провели спецоперацию по задержанию чекиста. При себе у него обнаружили 70 тысяч сомов.

Остальные подробности уточняются. Ни ГСБЭП, ни ГКНБ официально задержание пока не комментируют.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164212/
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