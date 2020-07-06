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Происшествия

В футболиста на тренировке попала молния. Видео зафиксировало редкое ЧП

В футболиста Ивана Заборовского, выступающего за подмосковный клуб «Знамя Труда», на тренировке попала молния. Об этом сообщает официальная страница клуба в «ВКонтакте». Видео ЧП появилось в Сети.

По их данным, спортсмена увезли в реанимацию.

Позже на странице появилась информация о том, что его состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет.

«Знамя Труда» выступает в западной зоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/158494/
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