В футболиста на тренировке попала молния. Видео зафиксировало редкое ЧП

В футболиста Ивана Заборовского, выступающего за подмосковный клуб «Знамя Труда», на тренировке попала молния. Об этом сообщает официальная страница клуба в «ВКонтакте». Видео ЧП появилось в Сети.

По их данным, спортсмена увезли в реанимацию.

Позже на странице появилась информация о том, что его состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет.

«Знамя Труда» выступает в западной зоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).