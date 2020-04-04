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Происшествия

В Бишкеке задержали таксиста, который пообещал доставить продукты и скрылся

В Бишкеке задержали подозреваемого, который обещал доставить продукты питания до заказчика и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба комендатуры столицы.

По ее данным, таксист получил продукты и детские принадлежности на 2 тысячи 510 сомов и должен был доставить их в один из районов Бишкека.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 92 «Мошенничество в незначительном размере» Кодекса о проступках.

Милиция задержала 30-летнего мужчину и доставила в УВД Ленинского района, где после допроса его отпустили под обязательство о явке.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/149120/
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