08:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

В Джеты-Огузе суд вынес приговор мужчине, изнасиловавшему 15-летнюю девочку

Джеты-Огузский районный суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал 15-летнюю девочку. Об этом 24.kg сообщил прокурор района Мирлан Ашырбаев.

Читайте по теме
Семь жутких фактов сексуального насилия над детьми в Кыргызстане

По его словам, 27-летний К.А. зная, что девочка несовершеннолетняя, позвал ее на окраину села и изнасиловал.

«В ходе следствия причастность К.А. к преступлению была полностью доказана. Обвиняемый угрожал девочке убийством родственников. Он признал свою вину и подписал соглашение о сотрудничестве. Экспертиза подтвердила факт изнасилования. Суд приговорил К.А. к 10 годам лишения свободы», — сказал Мирлан Ашырбаев.

Прокурор добавил, что уголовные дела, где потерпевшими являются несовершеннолетние дети, постоянно находятся под контролем надзорного органа.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/145651/
просмотров: 138
Версия для печати
Материалы по теме
Изнасилование психически нездоровой девочки: подозреваемые мужчины арестованы
В Алае психически нездоровую девочку изнасиловали двое мужчин
В Кыргызстане мужчина, насиловавший дочь, получил пожизненный срок
Отца, изнасиловавшего свою дочь, приговорили всего к 12,5 года тюрьмы
Восьмиклассница, родившая от отца, вернулась в школу
Больше года в Араване отец насиловал 15-летнюю дочь. Он арестован
Кыргызстанца обвинили в изнасиловании несовершеннолетней в Санкт-Петербурге
В Таласе двое несовершеннолетних изнасиловали девочку
Задержан 30-летний подозреваемый в попытке изнасилования маленькой девочки
Изнасилование девочки в Канте. Уголовное разбирательство прекращено
Популярные новости
Милиция задержала еще одну женщину, нападавшую на&nbsp;сотрудников Жогорку Кенеша Милиция задержала еще одну женщину, нападавшую на сотрудников Жогорку Кенеша
В&nbsp;Бишкеке гражданка США заявила об&nbsp;изнасиловании В Бишкеке гражданка США заявила об изнасиловании
Драка у&nbsp;супермаркета. Гражданские активисты обратились к&nbsp;президенту Драка у супермаркета. Гражданские активисты обратились к президенту
В&nbsp;Бишкеке джип протаранил три машины и&nbsp;врезался в&nbsp;дерево В Бишкеке джип протаранил три машины и врезался в дерево
Бизнес
Купи смартфон Samsung в&nbsp;O!Store, получи Power Bank в&nbsp;подарок! Купи смартфон Samsung в O!Store, получи Power Bank в подарок!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей ОАО «Кыргызтелеком» продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей
Выборы-2020. Вниманию политических партий Выборы-2020. Вниманию политических партий
Чаарат: экологические показатели в&nbsp;пределах нормы Чаарат: экологические показатели в пределах нормы
6 марта, пятница
08:48
Грузовик с 26 тоннами фейерверков перевернулся и загорелся в Китае Грузовик с 26 тоннами фейерверков перевернулся и загоре...
08:42
В Джеты-Огузе суд вынес приговор мужчине, изнасиловавшему 15-летнюю девочку
08:33
В Бишкеке водитель маршрутки № 185 выгнал женщину с ребенком из-за коляски
08:16
Били, надевали на голову пакет. Сотрудников милиции подозревают в пытках
08:00
Суд оправдал подозреваемого в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней
5 марта, четверг
23:52
Концепт нового электромобиля i4 рассекретила BMW
23:27
В сквере Тоголока Молдо выгуливают собак. Владелец животного ответил «агенту024»