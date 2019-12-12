В Бишкеке сотрудник УОБДД вымогал взятку. Его поймали с поличным

В Бишкеке сотрудника УОБДД задержали за взятку. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что задержание производили сотрудники ГСБЭП. Подозреваемый вымогал $1 тысячу за прекращение уголовного дела по ДТП.

«Известно, что в Бишкеке два месяца назад произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Потерпевшей восстановили моральный и материальный ущерб. Она написала встречное заявление, однако сотрудник УОБДД вымогал деньги за то, чтобы не направлять дело в суд. Его задержали при получении 30 тысяч сомов», — сообщили редакции.