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Происшествия

За взятку задержан инспектор УОБДД в Ноокатском районе

В Ноокатском районе Ошской области за взятку задержали инспектора УОБДД. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 30 ноября в милицию обратился М.М. с просьбой принять меры в отношении
сотрудника УОБДД, который получил часть взятки (2 тысячи сомов) за нарушение ПДД, вымогает еще 8 тысяч, отобрав паспорт заявителя.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 326 «Вымогательство взятки» УК КР.

В ходе оперативно-следственных мероприятий служба внутренних расследований МВД с участием следователя ГСБЭП 3 декабря при получении взятки в 5 тысяч сомов задержала младшего инспектора УОБДД по Ноокатскому району, старшину милиции К.З.
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