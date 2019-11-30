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Происшествия

В Аламединском районе неизвнсиные ворвались в дом и убили 19-летнего парня

В Аламединском районе милиция по горячим следам задержала четверых подозреваемых в убийстве. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 29 ноября в дежурную часть районного отдела милиции поступило сообщение о нападении в селе Нижняя Ала-Арча. По приезду сотрудники милиции установили, что примерно в 20.30 четверо неизвестных азиатской внешности, в возрасте 25-30, в медицинских масках ворвались в дом к 46-летнему местному жителю и в ходе драки ударили его сына ножом. От полученной раны 19-летний парень скончался в больнице, не приходя в сознание.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. Сегодня по подозрению в совершении преступления были задержаны 19-летние Б.С., М.Ж., 21-летний Р.Б., и 18-летний Ч.Ш. Они водворены в ИВС», — сообщили в ГУВД.
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