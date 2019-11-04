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Происшествия

Маме трехлетнего ребенка, погибшего под колесами джипа, не отдают тело малыша

Мээрим Борошевой, маме трехлетнего ребенка, погибшего под колесами джипа, не отдают тело малыша. Об этом она рассказала 24.kg.

По ее словам, дядя мальчика — правоверный мусульманин и он категорически против вскрытия, поэтому семья пытается забрать тело. «Мы целый день сегодня ходим по инстанциям. Были уже в прокуратуре, в УБОДД, сейчас пришли в ГУВД. Но нигде нам не дают конкретного ответа, как нам забрать нашего мальчика, чтобы похоронить по мусульманским обычаям. Отфутболивают от одного ведомства в другое», — сказала Мээрим Борошева.

Инцидент произошел накануне, 3 ноября, примерно в 15.30 во дворе одного из многоквартирных домов по улице Орозбекова. Водитель сдавал назад и не заметил, как ребенок забежал за автомобиль. Мальчика в срочном порядке госпитализировали в Нацгоспиталь КР в реанимационное отделение, где он, не приходя в сознание, скончался от полученных травм. Мээрим Борошева пояснила, что она собиралась с семьей в парк, но дети раньше выбежали во двор и играли на детской площадке, куда машинам въезд запрещен. А сам двор — крытый. Водитель «Тойота Секвоя», задавивший малыша, задержан.
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