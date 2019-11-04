Мээрим Борошевой, маме трехлетнего ребенка, погибшего под колесами джипа, не отдают тело малыша. Об этом она рассказала 24.kg.

По ее словам, дядя мальчика — правоверный мусульманин и он категорически против вскрытия, поэтому семья пытается забрать тело. «Мы целый день сегодня ходим по инстанциям. Были уже в прокуратуре, в УБОДД, сейчас пришли в ГУВД. Но нигде нам не дают конкретного ответа, как нам забрать нашего мальчика, чтобы похоронить по мусульманским обычаям. Отфутболивают от одного ведомства в другое», — сказала Мээрим Борошева.

Инцидент произошел накануне, 3 ноября, примерно в 15.30 во дворе одного из многоквартирных домов по улице Орозбекова. Водитель сдавал назад и не заметил, как ребенок забежал за автомобиль. Мальчика в срочном порядке госпитализировали в Нацгоспиталь КР в реанимационное отделение, где он, не приходя в сознание, скончался от полученных травм. Мээрим Борошева пояснила, что она собиралась с семьей в парк, но дети раньше выбежали во двор и играли на детской площадке, куда машинам въезд запрещен. А сам двор — крытый. Водитель «Тойота Секвоя», задавивший малыша, задержан.