Брат погибшего в ДТП упрекает судью в неправомерном решении

На председателя Ленинского районного суда Кубанычбека Касымбекова жалуется брат погибшего в ДТП. Об этом Тургунбек Кожомшукулов сообщил 24.kg.

По его словам, его брата Турганбек уулу Талантбека сбил водитель иномарки на улице Толстого на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. «Его нашли и задержали. Водворили в ИВС, но судья отпустил его под домашний арест. На каком основании?» — недоумевает Тургунбек Кожомшукулов.

Он отметил, что решение будет обжаловано. «Оно совершенно неправомерно и незаконно. Этот водитель убил моего брата, нарушил грубо Правила дорожного движения. Мой брат только справил 28-летие», — сказал пострадавший.

Напомним, это не первое нарекание в адрес Кубанычбека Касымбекова. Он стал известен, когда осудил на пять лет с отсрочкой исполнения наказания на 12 лет экс-генпрокурора Аиду Салянову за злоупотребление служебным положением. А сейчас он председательствует в суде по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.