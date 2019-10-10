В Бишкеке задержали экс-директора типографии «Юнит принт» Мукая Эстебесова

В Бишкеке по обвинению в мошенничестве и подделке документов задержали экс-директора типографии ОсОО «Юнит принт» Мукая Эстебесова. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала правозащитник Толекан Исмаилова.

По ее словам, Мукая Эстебесова вызвали 2 октября как свидетеля в следственную службу МВД, а на следующий день он стал подозреваемым.

В пресс-службе МВД подтвердили информацию о задержании Мукая Эстебесова. По данным ведомства, бывшему директору типографии «Юнит принт» вручили уведомление о подозрении в совершении преступлений по статьям «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации», «Мошенничество», «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Подделка документов» УК КР.

«Ранее расследованием уголовного дела в отношении Мукая Эстебесова занималась Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями. В связи с тем, что фигурант уголовного дела выразил недоверие следственному органу, расследование передали МВД. 5 октября в отношении Мукая Эстебесова Первомайский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО-1 на один месяц», — сообщили в МВД.