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В Оше возле дома Матраимовых скрутили оператора «Азаттык» и отобрали камеру

В Оше люди экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова скрутили оператора «Азаттык» и отобрали у него пульт от дрона, телефон и видеокамеры. Об этом 24.kg сообщил представитель агентства Ыдырыс Исаков.

По его словам, сегодня в 7.00 оператор «Азаттык» снимал видео для нескольких программ. Съемки проводились рядом с домом Райымбека Матраимова, в этот момент неизвестные подбежали, скрутили оператору руки и отобрали технику.

«Их было четверо. Сам дрон пропал. ЧП произошло в 200 метрах от дома Райымбека Матраимова в районе кафе «Царский двор». Оператор смог дозвониться и рассказать о ситуации около 11.00. Я созвонился с родным братом Райымбека Матраимова Тилеком. Он обещал нам вернуть технику. Сейчас обе стороны пишут заявление в милиции. Оператор пишет о том, что у него отобрали камеры, а люди Матраимова говорят, что дрон упал им на голову», — сказал Ыдырыс Исаков.
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