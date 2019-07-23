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В аэропорту «Манас» 10 сотрудников отравились кукси

В аэропорту «Манас» отравились 10 сотрудников. Об этом сообщил Центр госсанэпиднадзора Бишкека.

По его данным, 19-21 июля в Республиканскую клиническую инфекционную больницу обратились 10 работников аэропорта с жалобами на плохое самочувствие и расстройство желудочно-кишечного тракта. Им поставили диагноз «пищевая токсикоинфекция». Госпитализированы восемь человек, двое находятся на амбулаторном лечении.

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В центре отметили, что сотрудники ели во время обеда и ужина 18 июля холодное кукси, приготовленное в столовой «Экипаж».

В ОАО «МАМ» заявили, что данная столовая частная, решение о ее дальнейшей работе примут после получения заключения ЦГСЭН. «Он должен установить причины отравления», — пояснили в аэропорту.

В организации добавили, что сотрудники сами выбирают, где кушать.
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