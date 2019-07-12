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Выявлена группировка, занимавшаяся сбытом кустарной ликеро-водочной продукции

Выявлена преступная группировка, промышлявшая незаконными изготовлением и сбытом кустарной ликеро-водочной продукции. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в ГСБЭП по Бишкеку с заявлением обратился представитель одной из ликеро-водочных компаний. Он заявил, что неизвестные изготавливают и продают контрафактную алкогольную продукцию под их брендом. Этот факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 229 «Незаконное производство спирта и спиртосодержащих напитков» УК КР.

«Выявлено, что некие лица в частном доме кустарным способом изготавливают ликеро-водочную алкогольную продукцию, которую в дальнейшем реализовывают на территории Ошского рынка. Постановлением следственного судьи проведен санкционированный обыск в жилом доме, расположенном в районе рынка «Кудайберген». В ходе обыска обнаружены самодельное оборудование (пластиковая бочка), крупная партия готовой контрафактной алкогольной продукции, около 1 тысячи неиспользованных акцизных марок сомнительного происхождения, а также маркировочные наклейки следующих наименований: «Беленькая», «Булька», «Главспирт», Consul, а также от коньячной продукции: «Бишкек», «Семетей» и «Кыргызстан», — рассказали в ведомстве.

Сейчас Финпол совместно с управлением по регулированию, контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции проводит мероприятия по установлению других соучастников группировки, а также по изъятию из оборота недоброкачественной суррогатной алкогольной продукции подпольной выработки, не соответствующей законам, установленным нормам производства и угрожающей здоровью и жизни населения.
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