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Происшествия

На границе выявлен незаконный ввоз леса, продукции Herbalife и женской одежды

На кыргызско-казахстанской границе выявлены факты незаконного ввоза пиломатериалов, продукции Herbalife и женской одежды. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек-автодорожный» в минувшие выходные задержана автомашина, перевозившая 35 кубометров пиломатериала. У водителя отсутствовали сопроводительные документы и справка о налоговой регистрации для ввоза товаров.

«На контрольно-пропускном пункте «Чалдовар-автодорожный» совместно с сотрудниками ГПС выявлен факт ввоза 126 коробок парфюмерии и 53 коробок продукции Herbalife. Товар завозили без сопроводительных накладных. Кроме этого, на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол» задержан автомобиль, водитель которого завозил более 500 женских свитеров без соответствующих сопроводительных документов на товар. По всем фактам материалы нарушений переданы в мобильную группу ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству», — подчеркнули в ГНС.
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