В Бишкеке женщина взяла у бизнесмена продукты на 3 миллиона сомов и скрылась

В Бишкеке по подозрению в мошенничестве задержана 59-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что 21 июня с заявлением в милицию обратился предприниматель А.А. Он просил принять меры в отношении некой Мавлюды, которая взяла у него продукты питания на 3 миллиона сомов и скрылась.

«Со слов заявителя, 6 января 2019 года женщина предложила ему бартер на сахар, представилась как Дильбара, взяла у него продукты питания на 3 миллиона сомов и скрылась. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье «Мошенничество» УК КР. По подозрению в совершении этого преступления задержана и водворена в ИВС 59-летняя А.М. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1», — сообщили в ГУВД.

Граждан, пострадавших от преступных действий задержанной или владеющих какой-либо информацией, просят позвонить по следующим номерам: 0502102327, 0706233306.