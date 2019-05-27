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В Кыргызстане задержали боевиков, возвратившихся из Сирии

В Баткенской области сотрудники ГКНБ совместно с ГПС задержали боевиков международных террористических организаций. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Террористов задержали при попытке незаконного проникновения в Кыргызстан.

«При досмотре 29-летнего Р.Б. и 28-летнего Р.У. обнаружены боеприпасы от автомата Калашникова. Р.Б. попал под влияние эмиссаров МТО в 2015 году, находясь в одной из стран СНГ. Его переправили в Сирию для участия в боевых действиях. В 2017-м его объявили в межгосударственный розыск по линии Интерпола. Задержанный Р.У. также участвовал в боевых столкновениях против правительств войск Сирии. Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ», — сообщили в ГКНБ.
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