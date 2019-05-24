В Баткенской области выявили крупную партию контрабандных сигарет

В Баткенской области выявили контрабанду табачных изделий с акцизными марками Таджикистана. Об этом 24.kg сообщила Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, сотрудники Финпола с милиционерами остановили легковую машину «Тойота Камри». В ней обнаружили коробки с табачной продукцией Rothmans. Всего в машине перевозили 16 тысяч пачек сигарет.

«Как пояснил (водитель) хозяин груза, табачные изделия ввезены контрабандным путем для дальнейшей реализации на рынках Бишкека. Согласно заключению Торгово-промышленной палаты, оптовая стоимость задержанных табачных изделий составила 800 тысяч сомов. По делу ведется досудебное производство», — подчеркнули в ГСБЭП.