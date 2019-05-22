Сотрудники ФСБ и МВД России зарабатывали на легализации кыргызских мигрантов

Закончено расследование резонансного уголовного дела об организации незаконной миграции из Кыргызстана в Россию, которую за взятки крышевали сотрудники ФСБ и полиции. Сейчас фигуранты расследования знакомятся с материалами расследования, сообщил «Коммерсантъ».

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Военное следственное управление предъявило обвинения в окончательной редакции бывшим сотрудникам управления «М» ФСБ капитану Владимиру Безрукову, сотруднику оперативного управления центра информационной безопасности (ЦИБ) спецслужбы капитану Николаю Комарову и заместителю начальника отдела по вопросам миграции УМВД по Северо-Восточному округу Москвы подполковнику Юрию Васильеву.

По версии следствия, капитан Безруков с помощью подполковника Васильева, работу которого курировал по службе, организовал незаконную миграцию жителей Кыргызстана в Россию. Клиентов силовикам находили предприниматели Алмаз Караев и Анар Сеидов. Они собирали с кыргызстанцев деньги и «откатывали» их полицейскому и чекисту. В оформлении мигрантов им, считает следствие, помогал капитан Комаров из ЦИБ.

Группа, считает следствие, могла легализовать пребывание в России нескольких сотен мигрантов и получила за это 7,5 миллиона рублей.

Показания о выплатах денег силовикам сотрудникам управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ дал обвиняемый в даче взяток в особо крупном размере Анар Сеидов. Поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признав вину, его уголовное дело выделили в отдельное производство. Факты коррупции подтвердили и несколько свидетелей, не привлеченных в качестве обвиняемых.

Фигуранты по ходатайствам ВСУ СКР арестованы Московским гарнизонным военным судом в 2018 году.

Основные следственные действия по делу завершены, и обвиняемые знакомятся с его материалами.