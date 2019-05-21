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Происшествия

В Ошской области задержаны незаконно ввезенные телевизоры на 3,2 миллиона сомов

В Оше задержан контрабандный груз — жидкокристаллические телевизоры LG. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

По ее данным, таможенники остановили грузовой микроавтобус «Мерседес-Бенц». В ходе осмотра грузового отсека автомашины обнаружен 151 жидкокристаллический телевизор LG. Товар ввезли из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства.

«На момент остановки водитель не смог представить какие-либо документы на товар. Общая стоимость товара оценивается в 3 миллиона 242,5 тысячи сомов. Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности», — говорится в сообщении.
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