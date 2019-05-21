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Происшествия

В ИК-31 бывшие бухгалтеры присвоили больше 2 миллионов сомов

В исправительной колонии № 31 в селе Молдовановка выявили ущерб, нанесенный республиканскому бюджету в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ГСИН.

Противоправные деяния выявила служба внутренних расследований ведомства.

«Установлено, что бывшие сотрудницы бухгалтерии ИК № 31 нанесли ущерб государству на 2 миллиона 476 тысяч сомов. Они возместили половину. Подозреваемые присваивали остатки зарплаты сотрудников колонии. Собранные материалы передали в следственное управление ГСИН и зарегистрированы в ЕРПП по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР», — отметили в ГСИН.
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