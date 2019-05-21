В Бишкеке грабители зверски убили пенсионерку. Их задержали

В Бишкеке двое неизвестных, пытаясь ограбить дом, зверски убили пенсионерку. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что 83-летняя пожилая женщина жила одна в Рабочем городке.

«В частном доме был обнаружен труп женщины преклонного возраста, европейской внешности, без признаков жизни со связанными руками и тканью, обмотанной вокруг головы. На теле женщины были побои и признаки особо жестокой насильственной смерти. Начато досудебное производство по статье «Убийство» УК КР. Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы», — проинформировали в ГУВД.

Сотрудники милиции задержали ранее судимых 38-летнего Х.Т. и 53-летнего П.М. Подозреваемые водворены в ИВС ГУВД Бишкека.