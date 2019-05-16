Американец обманул Apple на $1 миллион, и теперь ему грозит 40 лет тюрьмы

Житель американского штата Мичиган Ван-Сейла Морк придумал мошенническую схему для получения денег от Apple. Он представлялся именами реальных клиентов компании и утверждал, что вместо заказанной техники ему приходили пустые коробки, сообщил портал AppleInsider.

От имени покупателей Ван-Сейла Морк звонил в службу поддержки Apple и сообщал, что ему прислали пустую коробку вместо оплаченного товара. Компания компенсировала покупку. Мошенник хранил полученные деньги на разных банковских счетах, чтобы запутать следы.

Американец получил $1 миллион с помощью мошеннической схемы с возвратом стоимости покупок.

Делом Ван-Сейлы Морка занималось Федеральное бюро расследований США. Ему предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Американцу грозит до 40 лет тюрьмы.

Подобная схема с пустыми коробками не является фантастикой для США. В Штатах распространен вид доставки товаров на дом, когда курьер не застает клиента и оставляет посылку у дверей. В случае кражи продавец возмещает стоимость покупки, хотя происходит это не так часто.