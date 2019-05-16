В Баткенской области задержали партию сигарет на полмиллиона сомов

В Баткенской области Кыргызстана пресекли незаконный ввоз крупной партии сигарет. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

По ее данным, в Баткенской области таможенники остановили внедорожник Toyota Land Cruiser. При осмотре салона обнаружили 2 тысячи пачек XS Winston compact Blue, 1,5 тысячи пачек XS Winston Xstyle Blue, 1 тысячу пачек Rothmans Demi и 500 пачек LD compact.

Сигареты ввезли из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства. На них отсутствовали акцизные марки.

«Водитель не смог представить документы на товар. Общая стоимость сигарет оценивается в 537,5 тысячи сомов. Материалы по делу передали в прокуратуру Ошской области», — говорится в сообщении.