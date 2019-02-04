В Москве дворника из Кыргызстана избил работодатель. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 28 января представительство МВД КР в России получило информацию о том, что 25 января в больницу Москвы поступил 20-летний кыргызстанец, уроженец Кара-Кульджинского района, с тяжкими телесными повреждениями лица и головы.

«Выяснилось, что он работает дворником в государственном бюджетном учреждении «Жилищник» в Москве. Его избил работодатель, но при поступлении в больницу травмы зафиксировали как производственные. Потерпевший написал заявление, правоохранительные органы задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний гражданин России. Он является исполняющим обязанности начальника участка ГБУ «Жилищник». В отношении него возбудили уголовное дело», — отметили в МВД.