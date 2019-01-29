Журналиста Kaktus.media допросили по факту перестрелки близ Токмака

Журналиста Kaktus.media Марата Уралиева допросили по факту перестрелки вблизи границы с Казахстаном.
Допрос провели сотрудники ОВД Токмака.
Журналиста интернет-издания Kaktus.media Марата Уралиева вызвали на допрос в органы внутренних дел Токмака. У милиции появились вопросы по поводу его публикации о перестрелке вблизи границы с Казахстаном.
ГУВД Чуйской области поспешило опровергнуть инцидент. Однако сегодня глава ведомства Самат Курманкулов признал, что инцидент был, но первым о нем узнал журналист.