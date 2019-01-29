Журналиста Kaktus.media допросили по факту перестрелки близ Токмака

Журналиста Kaktus.media Марата Уралиева допросили по факту перестрелки вблизи границы с Казахстаном.

Допрос провели сотрудники ОВД Токмака.

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«Допрос вел следователь Денис Цой. У меня спросили, кто источник опубликованной информации. Мой адвокат Тимур Султанов пояснил, что в соответствии с законом о СМИ я не должен раскрывать свои источники. Кроме того, следователь задавал вопросы, когда я получил эту информацию. В целом допрос длился около 40 минут», — рассказал Марат Уралиев.

Журналиста интернет-издания Kaktus.media Марата Уралиева вызвали на допрос в органы внутренних дел Токмака. У милиции появились вопросы по поводу его публикации о перестрелке вблизи границы с Казахстаном.

ГУВД Чуйской области поспешило опровергнуть инцидент. Однако сегодня глава ведомства Самат Курманкулов признал, что инцидент был, но первым о нем узнал журналист.