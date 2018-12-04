В Бишкеке компания без разрешения отправляла мигрантов на заработки в Россию

В России обманутые кыргызстанцы отказались от работы из-за зарплаты и тяжелых условий труда. Об этом сообщила Государственная служба миграции.

По их данным, 40 кыргызстанцев, оказавшихся на улице без работы и жилья, приехали работать на завод компании LG.

«Им предложили зарплату в 15 тысяч рублей. Они в Бишкеке заключили договор с ОсОО «Гаухаркоом» об оказании услуг по трудоустройству в ООО «Лайонгрупп» с заработной платой в 36 тысяч рублей. За услугу компании заплатили пять тысяч сомов», — рассказали в ГСМ.

Проверка установила, что ОсОО «Гаухаркоом» не получала от Государственной службы миграции разрешения на оказание услуг по содействию гражданам Кыргызстана в трудоустройстве за рубежом.

В интернете появилось видеообращение 40 кыргызстанцев, приехавших на заработки в Россию, в котором они сообщили, что в 20-градусный мороз стоят на улице в 300 километрах от Москвы.

Позже стало известно, что представители кыргызской диаспоры в Москве привезли соотечественников в гостиницу и накормили. На сегодня все они трудоустроены.