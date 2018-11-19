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Подозреваемого в убийстве прокурора водворили в ИВС и возбудили еще одно дело

Подозреваемого в убийстве прокурора начальника УМС мэрии Баткена Мэлиса Калыкова водворили в ИВС. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области. 

Уточняется, что по факту убийства возбудили еще одно уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств» УК КР.

«Семнадцатого ноября, примерно в 22.10, в Баткене обнаружили Lexus-470. Во время осмотра на машине обнаружили следы крови. Восемнадцатого ноября, примерно в 6.30, с признаками насильственной смерти нашли тело прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. По факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по пунктам «в связи с осуществлением должностным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга», «с особой жестокостью», «сопряженное с похищением человека», «с целью скрыть другое преступление», —  проинформировали в УВД Баткенской области.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что Анарбай Мамажакыпов выезжал на охоту с подозреваемым и еще шестью сотрудниками прокуратуры. Позже в машине подозреваемого произошла драка, в ходе которой последний убил прокурора.
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