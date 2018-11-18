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Происшествия

В Кара-Балте подозреваемый открыл по милиционерам огонь. Есть пострадавшие

В Кара-Балте находящийся в розыске мужчина открыл по милиционерам огонь. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что сегодня утром сотрудники службы криминальной милиции проводили обыск в доме подозреваемого. Его подозревали в покушении на убийство, совершенном в 2017 году.

«32-летний Т. Шатманов уроженец Джалал-Абадской области, ранее неоднократно судим за хулиганство и разбой. Когда сотрудники милиции проводили оперативно-розыскные мероприятия, подозреваемый оказал вооруженное сопротивление. Один из сотрудников отряда спецопераций «Шумкар» и сам разыскиваемый получили ранения. Оба доставлены в больницу», — сообщили в ГУВД Чуйской области.
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