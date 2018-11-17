Чемпиона по дзюдо убили в Казахстане в очереди за углем

Чемпиона Казахстана по дзюдо Жасулана Абиева убили в очереди за углем. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

По его данным, инцидент произошел в городе Семей в очереди на угольном разрезе «Каражыра». Между двумя парнями произошел конфликт. В результате спортсмен получил травму головы, несовместимую с жизнью. Подозреваемого задержали, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Погибший являлся многократным чемпионом и призером чемпионата Казахстана по дзюдо, выступал за сборную Казахстана с 2005 по 2009 год. В 2009 году он завершил спортивную карьеру.