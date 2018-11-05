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Происшествия

В Бишкеке в ночном клубе Metro pub пьяные посетители избили девушку

В Бишкеке в ночном клубе Metro Pub две пьяные посетительницы избили девушку. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В ночь на 5 ноября на пульт «102» поступил вызов, что в ночном клубе Metro Pub дерутся женщины. Выехавшие на место происшествия милиционеры установили, что две пьяные девушки избили посетительницу клуба. Они умышленно повредили два ее мобильных телефона — iPhone 6S и iPhone X10.

«Потерпевшая написала заявление о принятии мер в отношении обидчиц. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. Милиционеры задержали двух девушек — 21-летнюю С.Б. и 23-летнюю С.М.», — сообщили в ГУВД.
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