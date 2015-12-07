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Про кино

В Кыргызстане пройдет фестиваль документальных фильмов под девизом «Наши права. Наши свободы. Всегда»

В Кыргызстане 10 декабря пройдет фестиваль документальных фильмов под девизом «Наши права. Наши свободы. Всегда». Об этом заявлено сегодня на пресс-конференции.

По словам главы ОО «Бир Дуйно» Толекан Исмаиловой, 10 декабря – Международный день защиты прав человека, и в центре внимания кинофорума права женщин и детей. Гостевой координатор Назия Хилил Ахмат добавила, что оргкомитет по отбору фильмов сформировали в конце лета, в него вошли представители госорганов, международных организаций и независимых СМИ. «На фестивале представят 22 фильма: 14 картин отечественных режиссеров, а также 8 фильмов из-за рубежа - Германии, Великобритании, Франции, Нидерландов, России, США, Конго, Мьянмы», - рассказала она. Победители получат статуэтку, символизирующую гармонию, и диплом.

«Фестиваль даст уникальный шанс властям и объединит уязвимые группы для того, чтобы совместно решать проблемы, начиная прямо с 10 декабря», - заключила Толекан Исмаилова.
Ссылка: https://24.kg/pro_kino/24199/
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