Шаирбек Маматокторов: Я буду судиться с экспертной комиссией из-за запрета фильма «13 аймак»

«Я буду судиться с экспертной комиссией Республиканского фонда кино- и видеофильмов и ГКНБ из-за запрета показа фильма «13 аймак», - заявил ИА «24.kg» сопродюссер картины Шаирбек Маматокторов.

По его словам, члены комиссии вынесли заключение о том, что фильм можно показывать на территории Кыргызстана. «Мне выдали государственное прокатное удостоверение, то есть разрешение на показ фильма, премьера которого намечена на 10 декабря. Однако сегодня сообщили, что всем кинотеатрам дали отмашку приостановить прокат. Причины не сообщаются. Кто мне вернет деньги, потраченные на ту же озвучку? Это $3 тысячи», - сказал Шаирбек Маматокторов и добавил, что представители комиссии картину целиком не смотрели и сделали заключение на основе просмотра трейлера.

В «Кыргызфильмофонде» подтвердили, что к ним из Министерства культуры, информации и туризма поступило распоряжение не допустить выхода фильма на широкий экран. «Как мне пояснили в фонде, экспертная комиссия и представители профильного ведомства, при котором она создана, считают, что это очень политизированный фильм. Оказывается, и министр, и из аппарата президента уже знают о содержании картины. Но это художественная лента. Придуманная история. Там нет конкретных имен, призывов к межнациональной розни и свержению власти», - сказал Шаирбек Маматокторов.

Криминальная драма «13 аймак» (в казахстанском прокате «Регион 13») повествует о событиях на юге РК, в частности, Шымкенте. В описании к официальному трейлеру говорится: «Известный в Южном Казахстане авторитет Багдат по кличке Багда получает от давнего друга информацию о готовящихся массовых беспорядках и насилию в регионе. Он не может остаться в стороне и пытается предотвратить возможные события. Но он даже не подозревает, что за всем этим уже следят сотрудники спецслужб».