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Про кино

В Международном конкурсе V МКФ «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов» посостязаются 13 картин

Стали известны имена участников Международного конкурса V МКФ стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов». В этом году в него вошли 13 картин, сообщила ИА «24.kg» сотрудник киностудии «Айтыш фильм» Чолпон Идрисова.

По ее словам, в 2015 году на Международный конкурс подано более 300 заявок, из них большое количество фильмов поступило из России, Казахстана и Беларуси. Отборочная комиссия в составе именитых кинематографистов и деятелей культуры призналась, что в этом году конкуренция оказалась особо сильна, отбор проходил сурово, многие кинокартины не смогли попасть в конкурс, а достойных лент было очень много.

Итак, в Международный конкурс вошли: «Старые часы» режиссера Джавида Ахадова (Азербайджан), «И цирк приехал…» Гужа Тадевосяна (Армения), «Одной крови» Дмитрия Семенова-Алейникова (Беларусь), «Редкая порода» Давида Пипии (Грузия), «Луч утренней зари» Дархана Тулегенова (Казахстан), «Дети чистоты» Гузель Дуйшенкуловой (Кыргызстан), «Спираль морали и войны» Артура Завгороднего (Латвия), «Попутчики» Линаса Микуты (Литва), «Как будто так и надо» Христины Белоусовой (Узбекистан), «Сын» Филиппа Сотниченко (Украина), «Не на ту лошадь» Максима Дашкина (Россия - Сингапур), «Капля» Мурода Туйчиева (Таджикистан – Афганистан), «Прощальные гастроли» Татьяны Мюльбайер (Эстония – Кыргызстан).

15 декабря в кинотеатре «Манас» объявят победителей кинофестиваля по четырем номинациям: лучшие фильм, режиссура, «Специальный приз жюри» и «Приз зрительских симпатий». МКФ состоится 12-15 декабря.
Ссылка: https://24.kg/pro_kino/23640/
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