13:37
+7
USD 67.80
EUR 72.65
RUB 1.21
Про кино

В Международном конкурсе V МКФ «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов» республику представит лента «Дети чистоты»

В Международном конкурсе V МКФ «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов» республику представит лента «Дети чистоты» режиссера Гузель Дуйшенкуловой. Об этом ИА «24.kg» сообщила сотрудник киностудии «Айтыш фильм» Чолпон Идрисова.

По ее данным, документальная лента повествует о жизни маленьких детей из неблагополучной семьи, где отец - инвалид, а мать пьет. Брат и сестра вынуждены после уроков подрабатывать на жизнь уборкой подъездов. Фильм снят при поддержке киностудии «Тазар», продюсером выступил известный режиссер Темир Бирназаров.

Гузель Дуйшенкулова закончила факультет экономики Иссык-Кульского госуниверситета имени К.Тыныстанова. С октября 2014-го по октябрь 2015-го училась на курсах документального кино режиссера Темира Бирназарова.

Напомним, в Международном конкурсе кинофестиваля примут участие картины из 15 стран. Полный список международных участников будет объявлен позже. МКФ пройдет 12-15 декабря в кинотеатре «Манас» в Бишкеке. Вход свободный.
Ссылка: https://24.kg/pro_kino/23534/
просмотров: 614
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане съемочная группа фильма «Кентавр» признана лучшей в 2015 году
Кыргызскую киноэпопею «Курманджан датка» покажут на международном кинофестивале MENAR в Софии (Болгария)
Кыргызская лента «Под небесами» включена в конкурсную программу азиатских фильмов МКФ в Индии
Кыргызские фильмы примут участие в конкурсах международного кинофестиваля в Бангладеш
Тут если что и случаетcя, то только с нами
«На гребне волны»: борьба за экологию в обрамлении экстрима
В Бишкеке проходит показ документального фильма о Чингизе Айтматове
Толекан Исмаилова: На организацию фестиваля «Бир Дуйно – Fest 2015» ушло около $100 тысяч
В Кыргызстане пройдет фестиваль документальных фильмов под девизом «Наши права. Наши свободы. Всегда»
Кыргызский фильм «Сутак» поборется в Международной конкурсной программе МКФ в Палм-Спрингс (США)
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!
Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;развитие сети Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети
Если&nbsp;друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски Если друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски