13:38
+7
USD 67.80
EUR 72.65
RUB 1.21
Про кино

Названы фильмы, вошедшие в Национальный конкурс V МКФ «Кыргызстан – страна короткометражных фильмов»

Отборочная комиссия V Международного кинофестиваля стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов» представила список фильмов, вошедших в Национальный конкурс. Об этом ИА «24.kg» сообщила сотрудник киностудии «Айтыш фильм» Чолпон Идрисова.

По ее данным, это десять кинокартин, снятых в 2015 году: драмы «В томительной дороге» режиссера Назик Джанышбек кызы, «Семь» Караша Жанышова, «Вода» Асанкожо Айтикеева, «Таксист» Кымбат Адылбековой, «Мельница» Нурлана Темирбек уулу, «Тень» Азата Момунова и документальные фильмы «Диктор» Айданы Зиядин, «Каникулы» Хайруллы Рахматулла уулу, «Лампа» Асель Жураевой, «Садык Шер-Нияз» Гульзады Осмонбековой.

Фестиваль пройдет 12-15 декабря в Бишкеке, его конкурсная программа включает игровое, документальное, анимационное и экспериментальное кино. По итогам фестиваля будут вручены призы за лучшие фильм, режиссуру, а также призы жюри и зрительских симпатий.

Список участников Международного конкурса будет объявлен в ближайшие дни. В него войдут 15 фильмов из стран СНГ, Балтии, Грузии и Кыргызстана.

Организаторы фестиваля - ОФ «Айтыш», Союз кинематографистов и Министерство культуры, информации и туризма КР.
Ссылка: https://24.kg/pro_kino/23337/
просмотров: 543
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане съемочная группа фильма «Кентавр» признана лучшей в 2015 году
Кыргызскую киноэпопею «Курманджан датка» покажут на международном кинофестивале MENAR в Софии (Болгария)
Кыргызская лента «Под небесами» включена в конкурсную программу азиатских фильмов МКФ в Индии
Кыргызские фильмы примут участие в конкурсах международного кинофестиваля в Бангладеш
Тут если что и случаетcя, то только с нами
«На гребне волны»: борьба за экологию в обрамлении экстрима
В Бишкеке проходит показ документального фильма о Чингизе Айтматове
В Кыргызстане пройдет фестиваль документальных фильмов под девизом «Наши права. Наши свободы. Всегда»
Кыргызский фильм «Сутак» поборется в Международной конкурсной программе МКФ в Палм-Спрингс (США)
Урмат Айталиев: «Кыргызфильмофонд» не запрещал выпуск фильма «13 аймак» на широкие экраны
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!
Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;развитие сети Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети
Если&nbsp;друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски Если друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски