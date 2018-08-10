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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 13 августа, 11:00

Дело о мошенничестве: участников было  двое — майор МВД (экс-следователь Свердловского РОВД) и гражданка Анна Кизлык. Кто оказался в СИЗО, а кто гуляет на свободе?

В скандальном деле о мошенничестве с обоюдным участием офицера МВД, работавшего следователем в Свердловском РОВД Бишкека, и гражданки Анны Кизлык суровое наказание понесла только Анна Кизлык.

А майор МВД КР Артур Садыков после кратковременного пребывания в СИЗО спокойно в течение двух лет гуляет на свободе.

Более того, бывшие коллеги майора, скорее всего, обеспечат ему «полную невинность». Так полагают родственники осужденной Анны Кизлык.

В пресс-конференции принимают участие:

Айнура Асанова – адвокат;

Антонина Городушкина – мать осужденной.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/93238/
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