Пресс-конференция

В скандальном деле о мошенничестве с обоюдным участием офицера МВД, работавшего следователем в Свердловском РОВД Бишкека, и гражданки Анны Кизлык суровое наказание понесла только Анна Кизлык.
А майор МВД КР Артур Садыков после кратковременного пребывания в СИЗО спокойно в течение двух лет гуляет на свободе.
Более того, бывшие коллеги майора, скорее всего, обеспечат ему «полную невинность». Так полагают родственники осужденной Анны Кизлык.
В пресс-конференции принимают участие:
Айнура Асанова – адвокат;
Антонина Городушкина – мать осужденной.