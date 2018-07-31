Пресс-конференция

Звезда боев без правил Тилек Жээнбеков: очередная победа

Тилек Жээнбеков — знаковая личность для смешанных единоборств Кыргызстана. В свое время он кровью и потом ковал авторитет наших ММА на международной арене и по сей день в обойме лучших. Благодаря своим габаритам и яркой манере ведения боя влюбил в себя многих болельщиков. 23 июля в Сеуле (Южная Корея) спортсмен выиграл бой на международном турнире Angels Fighting 7 среди профессионалов по смешанным единоборствам.

О подготовке к важному бою и дальнейших планах чемпион и его помощники расскажут на пресс-конференции.

Участники

Тилек Жээнбеков — обладатель чемпионского пояса по боям без правил Angels Fighting;

Кенжебек Чекиров — тренер;

Руслан Кыдырмышев — президент Всемирной федерации кулатуу эр таймаш.