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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 1 августа, 11:00

Звезда боев без правил Тилек Жээнбеков: очередная победа

Тилек Жээнбеков — знаковая личность для смешанных единоборств Кыргызстана. В свое время он кровью и потом ковал авторитет наших ММА на международной арене и по сей день в обойме лучших. Благодаря своим габаритам и яркой манере ведения боя влюбил в себя многих болельщиков. 23 июля в Сеуле (Южная Корея) спортсмен выиграл бой на международном турнире Angels Fighting 7 среди профессионалов по смешанным единоборствам.

О подготовке к важному бою и дальнейших планах чемпион и его помощники расскажут на пресс-конференции.

Участники

Тилек Жээнбеков — обладатель чемпионского пояса по боям без правил Angels Fighting;

Кенжебек Чекиров  — тренер;

Руслан Кыдырмышев  — президент Всемирной федерации кулатуу эр таймаш.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/92296/
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