Пресс-конференция

Дело Канатбека Исаева: когда общественная поддержка имеет значение

Члены комитета по защите Канатбека Исаева удовлетворены, что их мнение приняли во внимание при определении дальнейшей меры пресечения для обвиняемого Канатбека Исаева.

Принцип объективности возвращается?

В пресс-конференции принимают участие:

Кенеш Дюшебаев — экс-председатель ГКНБ, председатель комитета по защите Канатбека Исаева;

Мамбетжунус Абылов — член комитета по защите Канатбека Исаева;

Чолпонбек Абыкеев — писатель, член комитета по защите Канатбека Исаева;

Айбек Алымканов — член комитета по защите Канатбека Исаева.