Пресс-конференция

Члены комитета по защите Канатбека Исаева удовлетворены, что их мнение приняли во внимание при определении дальнейшей меры пресечения для обвиняемого Канатбека Исаева.
Принцип объективности возвращается?
В пресс-конференции принимают участие:
Кенеш Дюшебаев — экс-председатель ГКНБ, председатель комитета по защите Канатбека Исаева;
Мамбетжунус Абылов — член комитета по защите Канатбека Исаева;
Чолпонбек Абыкеев — писатель, член комитета по защите Канатбека Исаева;
Айбек Алымканов — член комитета по защите Канатбека Исаева.