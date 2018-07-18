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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 19 июля, 11:00

Дело Канатбека Исаева: когда общественная поддержка имеет значение

Члены комитета по защите Канатбека Исаева удовлетворены, что их мнение приняли во внимание при определении дальнейшей меры пресечения для обвиняемого Канатбека Исаева.

Принцип объективности возвращается?

В пресс-конференции принимают участие:

Кенеш Дюшебаев — экс-председатель ГКНБ, председатель комитета по защите Канатбека Исаева;
Мамбетжунус Абылов — член комитета по защите Канатбека Исаева;
Чолпонбек Абыкеев — писатель, член комитета по защите Канатбека Исаева;
Айбек Алымканов — член комитета по защите Канатбека Исаева.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/91282/
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