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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 28 марта, 11:00

Депутаты ЖК КР vs гражданский сектор: новые инициативы для сохранения здоровья кыргызстанцев

О чем свидетельствуют новые доказательные исследования, проведенные в нашей стране в рамках борьбы с табаком? Что можно противопоставить агрессивной среде, где табакокурение не натыкается на запреты либо обходит их?

С какими новыми инициативами в этих целях выступают депутаты ЖК КР и представители общественных организаций?

В пресс-конференции принимают участие:

Айсулуу Мамашова — депутат ЖК КР,
Альфия Самигуллина — депутат ЖК КР,
Ярно Хабихт — представитель/глава офиса ВОЗ в КР,
Нургуль Ибраева — национальный координатор программы контроля и профилактики неинфекционных заболеваний в Кыргызстане,
Чинара Бекбасарова — руководитель Общественного фонда защиты здоровья,
Дарья Халтурина — эксперт Евразийской антитабачной коалиции.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/79643/
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