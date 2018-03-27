Пресс-конференция

О чем свидетельствуют новые доказательные исследования, проведенные в нашей стране в рамках борьбы с табаком? Что можно противопоставить агрессивной среде, где табакокурение не натыкается на запреты либо обходит их?
С какими новыми инициативами в этих целях выступают депутаты ЖК КР и представители общественных организаций?
В пресс-конференции принимают участие:
Айсулуу Мамашова — депутат ЖК КР,
Альфия Самигуллина — депутат ЖК КР,
Ярно Хабихт — представитель/глава офиса ВОЗ в КР,
Нургуль Ибраева — национальный координатор программы контроля и профилактики неинфекционных заболеваний в Кыргызстане,
Чинара Бекбасарова — руководитель Общественного фонда защиты здоровья,
Дарья Халтурина — эксперт Евразийской антитабачной коалиции.